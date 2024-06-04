恒生指數｜港股現升逾120點　美團繼續領市(持續更新)

隔晚美股個別發展，港股繼上日高收後今早低開。恒生指數低開67點，報18,335點；國指低開33點，報6,498點；科指低開0.7%，報3,756點。
【14:53更新】
恒生指數現升120點，報18,523點；科指升0.65%，報3,808點。
ATM轉升，美團（3690）最新升5%；騰訊（700）升1%；阿里巴巴（9988）升近0.1%。
金融股偏軟，滙豐（005）偏軟跌0.1%；友邦（1299）跌逾1%。
【12:19更新】
恒指先低開後回穩，半日升38點，報18,441點，成交652億；科指升近0.1%，報3,786點。
內房股造好，華潤置地（1109）升4%；龍湖（960）升逾3%。
中升（881）半日升6.5%，為半日表現最好藍籌股；理想汽車（2015）回吐近3%，為半日表現最差藍籌股。
ATM中，美團升4%領市；三桶油跌近2%。
【10:20更新】
恒指現升100點，報18,503點；科指升0.22%，報3,792點。
國際油價下挫3%，三桶油逆市跌。中石油（857）、中海油（883）、中石化（386）均跌逾2%。
ATM個別發展，騰訊（700）升近1%；美團（3690）升逾2%；阿里巴巴（9988）偏軟跌0.06%。