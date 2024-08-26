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財經
2024-08-26 14:40:00

恒生指數｜港股現升逾170點　憧憬減息本地地產股向上(持續更新)

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港股近日表現欠佳。(資料圖片)

港股近日表現欠佳。(資料圖片)

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港股連升三周後，今早高開。恒生指數高開97點，報17,709點；國指高開31點，報6,250點；科指高開0.6%，報3,490點。

【14:40更新】

恒生指數現升172點，報17,784點；科指升0.74%，報4,904點。

市場憧憬美國9月減息，本地地產股向上，九龍倉置業（1997）升近6%，暫為表現最好藍籌股；恒隆地產（101）、新世界（017）、領展（823）、恒基（012）均升逾4%；新鴻基地產（016）、長江基建（1038）則升2.8%至3.6%。

消費股午後繼續獲追捧，農夫山泉（9633）升5.6%；安踏體育（2020）升逾3%；華潤啤酒（291）升2.6%；康師傅（322）升逾2%。

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【12:12更新】

恒生指數中午收報17,756點，升143點，半日成交金額473.58億元；科指升0.68%，報3,492點。

消費股獲追捧，農夫山泉（9633）半日炒上升5.2%；安踏體育（2020）升逾3%；華潤啤酒（291）升2.6%；康師傅（322）升逾2%。

醫藥股個別發展，藥明生物（2269）升4.8%；藥明康德（2359）升4.4%；翰森製藥（3692）升3.2%；石藥（1093）升1.2%；國藥（1099）績後跌4.3%。

【10:22更新】

恒生指數現報17,750點，升138點；科指升0.63%，報3,490點。

部分科指成份股績後向上，東方甄選（1797）現升8%；嗶哩嗶哩（9626）升逾6%。

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