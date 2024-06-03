恒生指數｜港股現升逾400點　比亞迪升逾6%(持續更新)

港股連跌兩周，累插7.5%後，今早6月開局高開。恒指高開203點，報18,283點，升幅隨即擴大400點，暫時最多升459點，報18,538點；國指高開77點，報6,470點；科指高開1.5%，報3,744點。
【13:52更新】
恒生指數現升435點，報18,514點；科指升近3%，報3,797點。
復星國際（656）造好，午後升12%。
比亞迪（1211）升逾6%；海底撈（6862）升5.5%。
【12:19更新】
港股6月首個交易日造好，恒生指數半日升418點，報18,498點，半日成交817.73億；科指升2.7%，報3,791點。
車股強勢，比亞迪（1211）升近6%，為半日表現最好藍籌；理想汽車（2015）升5.6%；吉利（175）升4.6%；小鵬（9868）升1.5%；蔚來（9866）升逾5%。
中生製藥（1177）跌1.4%，為半日表現最差藍籌。
騰訊（700）及美團（3690）均升約4%。
【10:30更新】
恒生指數現報18,539點，升459點；科指升逾3%，報3,802點。
騰訊（700）澄清沒有被要求降微信支付市佔率，今升逾4%。
領展（823）升半成，高見34.7元。
新能源車方面，蔚小理升逾1%至5%。