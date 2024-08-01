恒生指數｜港股現轉升約8點　公用股獲追捧(持續更新)

【12:50更新】 港股半日窄幅上落，恒生指數波幅不足200點，收報17,311點，跌33點，半日成交532.21億；科指跌1.28%，報3,471點。

公用股亦有資金流入，中電（002）、煤氣（003）、長建（1038）及電能實業（006）升逾2%至近半成，是表現最好恒指成份股。 內需及內房股則向下，李寧（2331）跌5.7%；海底撈（6862）跌3.7%。 【10:40更新】 恒生指數現跌31點，報17,312點；科指跌1%，報3,481點。 公用股向上，煤氣（003）、電能實業（006）升近3%；長江基建（1038）升2.5%。 內需股下跌，李寧（2331）跌5.6%；農夫山泉（9633）跌近2%；百威亞太（1876）跌1.8%。