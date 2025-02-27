恒生指數｜港股升穿兩萬四後轉跌252點　小米破頂倒跌　大市回調是時候上車？(直播)

恒生指數經過周三(26日)一度升900點後，今日(27日)期結日半日表現先升後回。港股在低開4點後，初段升逾200點，惟突破24,000點後見沽壓，轉跌最多267點，中午報23,535點，跌252點，大市成交額2,349億元；國指8,658點，跌133點；科指5,805點，跌148點。

內需股熱炒 奈雪的茶飆逾37% 【12:25更新】騰訊(700)跌逾1%，報496元，失守500元；阿里巴巴(9988)跌逾2%，報134元；美團(3690)跌逾1%，報171.2元；京東(9618)跌逾1%，報165.9元。 內需股逆市造好，海底撈(6862)升逾6%，報17.02元，是半日最幅最大的藍籌；蒙牛乳業(2319)升逾4%，報18.58元；奈雪的茶(2150)大升逾37%，報2.44元。

小米(1810)今晚公布新款15 Ultra手機及新車SU7 Ultra兩款產品，股價曾升4%再創52周新高，惟其後轉跌，半日跌逾7%，報51.95元，跌4.35元，是半日跌幅最大藍籌。 其餘車股普遍造好，吉利(175)升4%，比亞迪(1211)升0.4%，蔚來(9866)、小鵬汽車(9868)分別升逾7%及3%。 吉利(175)升4%，報18.6元；蔚來(9866)及小鵬(9868)升近1成；理想(2015)一度升逾6%，高見138.3元。 港交所(388)中午公布業績，股價升0.2元，報362.4元。 車股強勢 小米破頂後倒跌 【10:50更新】科技股回吐，騰訊(700)微跌0.5%，失守500元；阿里巴巴(9988)跌1%，報135.6元；美團(3690)跌逾1%，報171.4元；京東(9618)旗下京東雲發布5種全場景大模型部署模式，股價一度高見169元；嗶哩嗶哩(9626)跌逾4%，百度(9888)跌近2%。

車股普遍強勢，小米(1810)今晚公布新款15 Ultra手機及新車SU7 Ultra，股價一度再創新高，見58.7元，現跌近5%；比亞迪(1211)升逾1%，報394元。 此外，吉利(175)升4%，報18.6元；蔚來(9866)及小鵬(9868)升近1成；理想(2015)一度升逾6%，高見138.3元。 中升(881)漲逾6%，是目前表現最好的藍籌；中國聯通(762)回吐近6%，是目前跌幅最大的藍籌。 (以上資料僅供參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)