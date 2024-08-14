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財經
2024-08-14 17:24:00

恒生指數｜港股終止5連升　成交不足700億降至半年新低

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恒生指數

恒生指數

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美國7月生產物價指數（PPI）升幅較預期低，市場對下月減息信心大增，美股隔晚造好；港股連升5日後，今早仍高開。恒生指數高開59點，報17,233點；國指高開0.4%，報6,074點；科指高開0.5%，報3,447點。

【17:20更新】

港股終止連升5日勢頭，恒生指數全日續窄幅波動，高低波幅不足200點，初段最多曾升80點，收市報17,113點，跌60點，全日成交金額減至680.5億元，創半年新低；科指跌約1%，收報3,395點。

萬洲國際（288）業績後急升逾8%，是表現最好的恒指成份股。

ATMXJ普遍下跌，騰訊（700）公布業績前跌逾1%，美團（3690）亦跌逾1%。

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醫藥股大多向下，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）跌4%或以上，是跌幅最大兩隻藍籌股。

消費、金融股個別發展。長和系績前升近1%或以上。

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【13:38更新】

大市跌幅一度擴至百點，暫報17,101點，跌72點；科指跌0.95%，報3,387點。

騰訊（700）績前跌2%；騰訊音樂（1698）曾挫逾兩成，現跌18%。

美團（3690）跌近2%；網易（9999）跌4%。

藥明系向下，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別跌逾4%。

【12:18更新】

恒生指數半日跌62點，報17,111點，成交356.4億；科指跌0.8%，報3,402點。

騰訊（700）績前跌1.69%。

中資電訊股續彈，中移動（941）升近2%；中聯通（762）升0.32%。

萬洲（288）績後升6%；中生製藥（1177）績後升2%。

【10:25更新】

恒生指數暫報17,106點，跌67點；科指跌0.78%，報3,403點。

重磅股騰訊（700）今收市後放榜，績前跌逾2%；友邦（1299）偏軟跌0.8%。

中生製藥（1177）績後升逾4%。

網易（9999）跌近4%。

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