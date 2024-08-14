美國7月生產物價指數（PPI）升幅較預期低，市場對下月減息信心大增，美股隔晚造好；港股連升5日後，今早仍高開。恒生指數高開59點，報17,233點；國指高開0.4%，報6,074點；科指高開0.5%，報3,447點。
【17:20更新】
港股終止連升5日勢頭，恒生指數全日續窄幅波動，高低波幅不足200點，初段最多曾升80點，收市報17,113點，跌60點，全日成交金額減至680.5億元，創半年新低；科指跌約1%，收報3,395點。
萬洲國際（288）業績後急升逾8%，是表現最好的恒指成份股。
ATMXJ普遍下跌，騰訊（700）公布業績前跌逾1%，美團（3690）亦跌逾1%。
醫藥股大多向下，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）跌4%或以上，是跌幅最大兩隻藍籌股。
消費、金融股個別發展。長和系績前升近1%或以上。
【13:38更新】
大市跌幅一度擴至百點，暫報17,101點，跌72點；科指跌0.95%，報3,387點。
騰訊（700）績前跌2%；騰訊音樂（1698）曾挫逾兩成，現跌18%。
美團（3690）跌近2%；網易（9999）跌4%。
藥明系向下，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別跌逾4%。
【12:18更新】
恒生指數半日跌62點，報17,111點，成交356.4億；科指跌0.8%，報3,402點。
騰訊（700）績前跌1.69%。
中資電訊股續彈，中移動（941）升近2%；中聯通（762）升0.32%。
萬洲（288）績後升6%；中生製藥（1177）績後升2%。
【10:25更新】
恒生指數暫報17,106點，跌67點；科指跌0.78%，報3,403點。
重磅股騰訊（700）今收市後放榜，績前跌逾2%；友邦（1299）偏軟跌0.8%。
中生製藥（1177）績後升逾4%。
網易（9999）跌近4%。