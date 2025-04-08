恒生指數｜港股股災未完？午後倒跌再失兩萬關(持續更新)

恒生指數在經歷昨日股災跌逾3,000點後，國家隊表示將全力撐市。中美則繼續就關稅問題針對相對，美國總統特朗普威脅再對中國加徵50%關稅，中國商務部則回應將奉陪到底。恒指今日(8日)高開反彈329點，重返2萬點以上，報20,157點，成交59億，其後升幅一度擴大，最多升逾600點。恒指中午報20,140點，升312點，成交2,266億元；國指報7,426點，升164點；科指報4,558點，升156點。

長和滙豐逆市軟 出口股續走弱

【12:30更新】科技股回升，騰訊(700)及阿里巴巴(9988)均升逾1%；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升逾7%，報136.1元，是半日升幅最大藍籌。

小米(1810)升逾5%，報38.5元；比亞迪(1211)升逾7%，報337.8元。

長和(001)子公司據報被巴拿馬指就港口合約存多項違規行為，長和逆市跌1%或0.4元，報39.8元。

滙豐(005)半日再跌0.5%，報73.05元；友邦(1299)升0.2%，報52.9元。

出口敏感股續走弱，創科實業(669)跌3.5%，是半日跌幅最大的藍籌；申洲國際(2313)再跌1.1%，報46.65元。

科技股反彈 京東升逾8%冠藍籌

【11:00更新】恒生指數最新報20,104點，升278點，成交1,892億元。