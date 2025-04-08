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財經
2025-04-08 13:50:00

恒生指數｜港股股災未完？午後倒跌再失兩萬關(持續更新)

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恒生指數。(資料圖片)

恒生指數。(資料圖片)

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恒生指數在經歷昨日股災跌逾3,000點後，國家隊表示將全力撐市。中美則繼續就關稅問題針對相對，美國總統特朗普威脅再對中國加徵50%關稅，中國商務部則回應將奉陪到底。恒指今日(8日)高開反彈329點，重返2萬點以上，報20,157點，成交59億，其後升幅一度擴大，最多升逾600點。恒指中午報20,140點，升312點，成交2,266億元；國指報7,426點，升164點；科指報4,558點，升156點。

在美國關稅戰的威脅下，恒生指數昨日下跌3,021點，成交額增至6,208億元，創下單日最大跌幅及成交紀錄。(資料圖片/林俊源攝) 在美國關稅戰的威脅下，恒生指數昨日下跌3,021點，成交額增至6,208億元，創下單日最大跌幅及成交紀錄。(資料圖片/林俊源攝) 在美國關稅戰的威脅下，恒生指數昨日下跌3,021點，成交額增至6,208億元，創下單日最大跌幅及成交紀錄。(資料圖片/林俊源攝) 在美國關稅戰的威脅下，恒生指數昨日下跌3,021點，成交額增至6,208億元，創下單日最大跌幅及成交紀錄。(資料圖片/林俊源攝)

【13:48更新】恒生指數反彈乏力，午後倒跌36點，報19787點，再失守兩萬關，大市成交2,833億元。此前，恒指一度反彈逾600點。

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長和滙豐逆市軟  出口股續走弱

【12:30更新】科技股回升，騰訊(700)及阿里巴巴(9988)均升逾1%；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升逾7%，報136.1元，是半日升幅最大藍籌。

小米(1810)升逾5%，報38.5元；比亞迪(1211)升逾7%，報337.8元。

長和(001)子公司據報被巴拿馬指就港口合約存多項違規行為，長和逆市跌1%或0.4元，報39.8元。

滙豐(005)半日再跌0.5%，報73.05元；友邦(1299)升0.2%，報52.9元。

出口敏感股續走弱，創科實業(669)跌3.5%，是半日跌幅最大的藍籌；申洲國際(2313)再跌1.1%，報46.65元。

科技股反彈   京東升逾8%冠藍籌

【11:00更新】恒生指數最新報20,104點，升278點，成交1,892億元。

科技股反彈，騰訊(700)升逾1%，報440.6元；阿里巴巴(9988)升逾4%，報102.9元；美團(3690)升逾4%，報140.5元；京東(9618)升逾8%，報137.2，是目前升幅最大的藍籌。

小米(1810)反彈逾2元，報38.45元；比亞迪(1211)反彈5.8元，報321元。

滙豐(005)逆市跌0.5%或0.45元，報73元；友邦(1299)升0.15元，報52.95元。

創科實業(6669)跌3.45%，是目前跌幅最大的藍籌。

【09:30更新】滙豐(005)升逾2%；阿里巴巴(9988)升逾4%。

(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)

腸胃炎飲食｜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜1.應照醫生囑咐按時食藥（am730製圖） 腸胃炎飲食｜2.應多喝開水，可服用醫生處方的補充水份溶液以作補充電解質。也可飲葡萄糖水或稀粥水（am730製圖） 腸胃炎飲食｜3.當嘔吐減少後，可開始進食簡單或流質食物，例如餅乾、碎蘋果、清粥或煮熟及切碎的蔬菜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜4.緊記要戒口（am730製圖） 腸胃炎飲食｜5.進食前及如廁後必須洗手（am730製圖）

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