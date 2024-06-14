恒生指數｜港股萬八關爭持　蘋果概念股造好(持續更新)

港股昨日反彈174點後，今早開市即失守萬八關。恒生指數低開84點，報18,028點；國指開市報6,391點，跌30點；科指開報3726點，跌13點。

內房造好，龍湖（960）及融創（1918）升半成。

【10:31更新】

恒生指數現跌144點，報17,968點；科指跌0.95%，報3,703點。

中資金融股反彈，建行（939）升0.7%；工行（1398）升1.2%；中行（3988）及中國平安（2318）升1.1%。

周大福（1929）昨公布業績，全年多賺21%，但該店零售值由4月1日至5月31日下跌兩成，股價受壓今早曾插逾10%，創52周低，現跌逾7%。