恒生指數｜港股蛇年首日跌市守2萬關　中芯阿里撐市紓緩特朗普關稅戰(持續更新)

港股周一(3日)蛇年復市，在特朗普宣布對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，以及對中國進口商品加徵10%的關稅下，三國聲言會反制。恒生指數低開176點，初段最多跌逾400點，最新報19,875點，跌逾300點，失守2萬點關口，大市成交額296億元。國企指數7,245點，跌141點；科指4,615點，跌逾100點。