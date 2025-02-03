恒生指數｜港股蛇年首日跌市守2萬關　中芯阿里撐市紓緩特朗普關稅戰(持續更新)

港股周一(3日)蛇年復市，在特朗普宣布對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，以及對中國進口商品加徵10%的關稅下，三國聲言會反制。恒生指數低開176點，初段最多跌逾400點，最新報19,875點，跌逾300點，失守2萬點關口，大市成交額296億元。國企指數7,245點，跌141點；科指4,615點，跌逾100點。
延伸閱讀：DeepSeek成功突破 美國對中國的圍堵
外媒指中芯攻克5奈米製程核心技術
【12:40更新】恒生指數半日跌幅收窄，收復2萬關，中午報20,075點，跌149點，大市成交額787億元。國企指數7,322點，跌59點；恒生科技指數4,691點，跌31點。
AI概念股造好，有外媒報道，指中芯國際(981)成功攻克5納米製程核心技術，中芯半日逆市急升逾7%，報40.9元，是半日升幅最大藍籌；其次為阿里巴巴(9988)跌逾5%，報92.9元。
騰訊(700)撐市，半日升0.1%，報401.6元；美團(3690)跌近4%，報142.7元；百度(9888)跌5%，報82.8元；京東(9618)跌逾3%，報151.5元。
網醫股下挫，京東健康(6618)跌近7%，報29.85元，是半日跌幅最大藍籌；阿里健康(241)跌近3%，報3.51元。平安健康(1833)跌0.01元，報6.12元。
AI概念股阿里及中芯逆市造好
【10:00更新】科技股普跌，騰訊(700)跌0.5%，報399元；美團(3690)跌逾3%，報142.5元；百度(9888)一度跌7%，報81.65元。阿里巴巴(9988)則逆市升逾5%，報92.85元，是目前表現最好的藍籌，此前發布新版通義千問Qwen 2.5-Max AI模型。
中芯國際(981)逆市急升5%，報39.9元，為其次表現最好的藍籌。
港交所跌逾1%，報298元；滙控(005)微跌0.3%，報79.7元。