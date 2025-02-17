恒生指數｜港股衝高回落升41點　半日成交逾2500億　騰訊曾重上500元(持續更新)

內地人工智能(AI)DeepSeek的崛起，帶動港股資產價值重估。騰訊(700)旗下微信搜索及百度(9888)旗下「百度搜索」和文心智能體平台先後宣布接入DeepSeek，刺激港股繼續有支持，加上市場靜待國家主席習近平本周會見私營企業領導人的結果。恒生指數今(17日)高開134點，報22,755點，隨後一度升逾300點後轉跌，半日升41點，報22,661點，大市成交2,528億元；科指跌6點，報5,519點；國指升逾4點，報8,336點。

百度跌逾6% 市場靜待習近平見私企領導言論 【12:30更新】恒指半日升41點，報22,661點，大市成交2,528億元；科指跌6點，報5,519點；國企指數則升逾4點，報8,336點，市場靜待習近平會見私營企業領導的言論。

騰訊(700)最多升近8%，高見512元，半日仍升逾4%，報495元，旗下微信正測試AI搜索並接入DeepSeek；百度(9888)旗下百度搜索將全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能，股價跌逾6%，報90元，是半日跌幅最大藍籌。 阿里巴巴(9988)微跌0.1元，報124元；小米(1810)回吐0.34%，報44.55元；中芯國際升逾3%，報47.05元。 中國聯通(762)升近5.5%，報8.69元，是半日表現最好的藍籌。 滙豐控股(005)周三公布全年業績，預料末期息增派10%，股價升0.41%，報84.85元。 騰訊升至逾3年高位 【11:45更新】港股中午收市前一度轉跌，其後傳出央視報道，指國家主席習近平出席民營企業座談會，聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要演說。李強、丁薛祥出席座談會，由王滬寧主持。恒指反彈升21點，現報22,641點。

騰訊(700)股價曾升逾7%，重上500元，報509元，見3年多以來的高位，現升4.3%，報495元，是表現其為好的第二大藍籌；阿里巴巴(9988)倒跌0.4%，報123.6元；美團(3690)升0.5%，報170元。 中國聯通(762)升逾5%，報8.68元，是目前表現最好的藍籌。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)