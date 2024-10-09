恒生指數｜港股跌勢未止　反彈近500點後轉跌近700點(持續更新)

恒生指數昨日(8日)大瀉2,172點，創下最大單日點數跌幅後。恒指今日(9日)高開反彈逾300點，其後一度彈近500點後轉跌，最新跌逾200點，報20700點水平，大市成交1404億；國企指數跌79點，報7402點；恒生科技指數跌31點，報4,671點。
【11:15更新】恒指反覆下跌，最新跌逾700點，報20243點，大市成交2,014億元。
【10:59更新】恒指最新跌421點，報20,500點，大市成交1,756億元。
【10:30更新】科技股普跌，騰訊(700)撐市，跌0.46%，報437元；阿里巴巴(9988)跌1%，報103.2元；美團(3690)逆市升逾1%，報182.4元；京東(9618)好淡爭持，暫報163.1元。
中芯國際(981)逆市反彈升2%，報27.7元；華虹半導體(1347)跌2%，報24.5元；晶門半導體(2878)跌8%，報0.57元。
內房股，龍湖(960)跌逾5%，報12.28元；潤地(1109)跌3%，報25.15元；華潤萬象生活(1209)微跌0.3%，報31.6元。
港交所(388)跌逾4%，最新報325.6元。
(以上資料僅供參考，數據請以實時公布為準，數字不作任何買賣或投資建議。)