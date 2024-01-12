恒生指數｜港股跌57點收市兼全日成交額不足700億　全周累跌337點

港股結束7連跌，惟美國上月CPI通脹高於預期，今早低開。恒指低開85點，報16,216點；國指低開30點，報5,464點；科指低開0.7%，報3,476點。
【16:25更新】
中港股市今日反覆回軟。恒生指數收報16,244點，跌57點，大市全日成交僅694.83億，不足700億；科指跌0.92%，收報3,470點。
恒生指數全周累跌337點或2.03%，年初至今跌890點或5.2%。
比特幣概念股受壓，BC科技（863）挫25%收市。
紅海局勢再趨緊張，東方海外（316）升4.3%，為表現最好藍籌；龍湖集團（960）挫4.7%，為最大跌幅藍籌。
滬深股市先升後跌，上證指數收市報2，881點，跌4點；深證指數報8,996點，跌0.64%；創業板指數報1,761點，跌0.91%。
【15:00更新】
港股尾市偏軟，恒生指數現跌65點，報16,236點；科指跌1.05%，報3,466點。
東方海外（316）升3.9%，暫為表現最好藍籌股；龍湖（960）及藥明生物（2269）跌逾3%暫為表現最差藍籌股。
比特幣概念股回落，BC科技（863）跌兩成；美圖（1357）跌逾11%。
【12:40更新】
恒生指數半日微升5點，報16,307點，半日大市成交405億元；科指跌0.3%，報3,492點。
比特幣概念股回落，BC科技（863）跌18.8%；美圖公司（1357）跌11%；雄岸科技（1647）跌3.9%。
ATM轉升，分別升0.5%至逾1%。
中升控股（881）升3.4%，為半日表現最好藍籌股；中生製藥（1177）跌3.6%，為半日表現最差藍籌股。
【10:18更新】
恒生指數現報16,361點，升59點；科指升0.53%，報3,521點。
比特幣概念股受壓，美圖公司（1357）跌逾5%；新火科技（1611） 跌逾7%，雄岸科技（1647）跌逾5%。
藥明生物 （02269） 再升逾3%；ATM回吐，分別跌0.6%至0.9%。