恒生指數｜港股轉跌5點重上萬八關　比亞迪系向上

港股延續上周跌勢，今早再低開。恒指低開92點，報17,848點；國指開報6,342點，跌32點；科指開報3,686點，跌21點。
【17:07更新】
恒生指數早段先跌近190點，其後曾升至18,122點，最多升逾180點，收市報17,936點，下跌5點，全日成交額963.24億；科指收報3,709點，升1點；國指跌1點，報6,373點。
比亞迪系向上，比亞迪電子（285）升逾6%，是表現最好恒指及科指成份股；比亞迪（1211）升1.7%。
ATMXJ個別發展，其中美團（3690）升近2%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）偏軟。
網上醫療平台、內房及資源股普遍向下，龍湖及新奧能源跌逾3%，是跌幅最大兩隻藍籌股。
大家樂（341）績後升3%收市；歐舒丹（973）升1%。
北水南下方面，滬深港通總成交額355.82億，合計流入59.45億，佔大市成交36.94%，合計額度餘額780.55億。
【15:09更新】
恒指午後仍未企穩萬八關，現報17,947點，升5點；科指升0.06%，報3,709點。
大家樂（341）績後造好，最新升逾3%。
歐舒丹（973）午後復牌，升逾1%。
比亞迪（1211）升3%；比亞迪電子（285）升逾6%。
【12:23更新】
恒生指數半日升36點，報17,978點；成交額562.6億；科指升0.12%，報3,712點。
比亞迪電子（285）半日升6.3%，半日表現最好藍籌；新奧能源（2688）半日跌逾3%，半日表現最差藍籌。
ATM個別發展；華晨中國（1114）破頂升近兩成。
【10:35更新】
科網股向下，騰訊（700）跌0.1%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）及百度（9888）均挫逾1%。
華晨中國（1114）股價今早高開14.9%，最新升幅擴至逾兩成，創52周高。集團表示擬派特別股息，每股4.3元。
港交所（388）跌0.5%；比亞迪（1211）升1.7%。