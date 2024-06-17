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財經
2024-06-17 17:07:00

恒生指數｜港股轉跌5點重上萬八關　比亞迪系向上

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恒生指數｜恒指公司：港股通年初至今淨流入超逾去年全年水平

恒生指數｜恒指公司：港股通年初至今淨流入超逾去年全年水平

港股延續上周跌勢，今早再低開。恒指低開92點，報17,848點；國指開報6,342點，跌32點；科指開報3,686點，跌21點。

【17:07更新】

恒生指數早段先跌近190點，其後曾升至18,122點，最多升逾180點，收市報17,936點，下跌5點，全日成交額963.24億；科指收報3,709點，升1點；國指跌1點，報6,373點。

比亞迪系向上，比亞迪電子（285）升逾6%，是表現最好恒指及科指成份股；比亞迪（1211）升1.7%。

ATMXJ個別發展，其中美團（3690）升近2%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）偏軟。

網上醫療平台、內房及資源股普遍向下，龍湖及新奧能源跌逾3%，是跌幅最大兩隻藍籌股。

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大家樂（341）績後升3%收市；歐舒丹（973）升1%。

北水南下方面，滬深港通總成交額355.82億，合計流入59.45億，佔大市成交36.94%，合計額度餘額780.55億。

歐洲國家盃名單｜A組瑞士。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜A組匈牙利。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜A組蘇格蘭。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜A組德國。(am730製圖)

【15:09更新】

恒指午後仍未企穩萬八關，現報17,947點，升5點；科指升0.06%，報3,709點。

大家樂（341）績後造好，最新升逾3%。

歐舒丹（973）午後復牌，升逾1%。

比亞迪（1211）升3%；比亞迪電子（285）升逾6%。

【12:23更新】

恒生指數半日升36點，報17,978點；成交額562.6億；科指升0.12%，報3,712點。

比亞迪電子（285）半日升6.3%，半日表現最好藍籌；新奧能源（2688）半日跌逾3%，半日表現最差藍籌。

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ATM個別發展；華晨中國（1114）破頂升近兩成。

【10:35更新】

科網股向下，騰訊（700）跌0.1%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）及百度（9888）均挫逾1%。

華晨中國（1114）股價今早高開14.9%，最新升幅擴至逾兩成，創52周高。集團表示擬派特別股息，每股4.3元。

港交所（388）跌0.5%；比亞迪（1211）升1.7%。

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