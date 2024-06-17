恒生指數｜港股轉跌5點重上萬八關　比亞迪系向上

港股延續上周跌勢，今早再低開。恒指低開92點，報17,848點；國指開報6,342點，跌32點；科指開報3,686點，跌21點。

【17:07更新】

恒生指數早段先跌近190點，其後曾升至18,122點，最多升逾180點，收市報17,936點，下跌5點，全日成交額963.24億；科指收報3,709點，升1點；國指跌1點，報6,373點。

比亞迪系向上，比亞迪電子（285）升逾6%，是表現最好恒指及科指成份股；比亞迪（1211）升1.7%。

ATMXJ個別發展，其中美團（3690）升近2%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）偏軟。

網上醫療平台、內房及資源股普遍向下，龍湖及新奧能源跌逾3%，是跌幅最大兩隻藍籌股。