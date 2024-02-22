恒生指數｜港股連升3日高收239點　創2024年內新高

港股昨日升逾200點，今早低開。恒指低開13點，報16,489點；國指低開不足1點，報5,642點；科指低開0.1%，報3,346點。
【17:35更新】
港股連升3日，創今年初以來新高，恒生指數收市報16,742點，升239點，全日成交額約1,000.97億元；科指升穿3,400點關口，收報3,410點，升1.8%；國指升2.05%，報5,758點。
ATMXJ等科技股上揚，阿里巴巴（9988）、美團（3690）升近3%。表現最好的藍籌股中升高收7.5%。
憧憬內地擴大自由行來港，攜程（9961）急升逾7%，是表現最好科指成份股。
【13:30更新】
恒生指數午後升逾百點，現升125點，報16,628點；科指升3,376點，報3,376點。
三桶油續撐市，中石油（857）、中海油（883）及中石化（386）齊升2至4%。
【12:06更新】
恒生指數中午收升24點，報16,528點，半日大市成嶽報486.14億；科技指數跌0.27%，報3,342點。
「三桶油」撐市，中石油（857）、中海油（883）及中石化（386）齊升逾2至3%。
攜程（9961）績後創上市新高，升5.2%，報348.8元，為半日表現最佳藍籌。
創科實業（669）跌2.4%， 報84.9元為半日表現最差藍籌。
【10:22更新】
恒生指數現跌68點，報16,434點；科指跌0.87%，報3,322點。
靈寶黃金（3330）折讓近20%配股集資，股價曾跌近12%。靈寶黃金宣布，以每股1.34元配售最多3,253.8萬股新H股，集資最多4,360萬元，每股作價較昨日收市價折讓約19.76%。
攜程（9961）績後創上市新高，曾升4%，暫為表現最佳藍籌。