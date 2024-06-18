恒生指數｜港股連跌3個交易日　守住萬八點

港股連跌兩日後，今早高開。恒生指數高開25點報17,961點；國指高開8點，報6,381點；科指高開0.3%，報3,718點。 【18:09更新】 港股連跌3個交易日，恒生指數全日波幅不足200點，但守住萬八關，最終收跌20點，報17,915點，全日成交金額923.42億元；科指跌0.3%，報3,697點；國指收報6,368點，跌5點。 ATMXJ個別發展，其中美團（3690）、騰訊（700）跌逾1%。 藥明康德（2359）跌近4%，是表現最差的恒指成份股；中國宏橋（1378）升逾4%，是表現最好恒指成份股。 港交所將於9月23日起實施新安排，在惡劣天氣下維持正常交易，港交所（388）跌近0.5%。

【14:44更新】 恒生指數報17,903點，跌32點；科指跌0.48%，報3,691點。 ATM轉跌，美團（3690）午後跌逾1%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）跌約0.5%。 三桶油向上；藥明系下跌。 【12:12更新】 恒生指數半日收跌33點，報17,903點；科指跌0.16%，報3,703點。 手機設備股繼續升，舜宇光學（2382）升4.5%；信義光能（968）升1.8%；比亞迪電子（285）升0.6%。 ATM跌0.1%至1%；理想汽車（2015）跌逾3%。 【10:20更新】 恒生指數現升41點，報17,977點；科指升0.47%，報3,726點。 比亞迪系連升第二日，比亞迪（1211）靠穩升0.2%；比亞迪電子（285）升0.3%至一年新高。