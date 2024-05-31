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財經
2024-05-31 16:28:00

恒生指數｜港股連跌4日　5月累升316點連升四個月

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港股

在市場未有進一步利好消息下，預料港股暫時只會是橫行上落市。(資料圖片)

恒指連跌三日，合共累挫597點，今早開市反彈逾300點。恒指高開179點，報18,409點；國指升1.8%，報6,577點；科指升2.2%，報3,835點。

【16:25更新】

恒生指數今日收市報18,079點，跌150點，連跌4日，全日成交額1,917.51億；科指跌1.65%，報3,690點；國指跌1.09%，報6,392點。

恒指5月累計升316點，連升4個月。

中國移動（941）升2.5%，為全日表現最好藍籌；阿里健康（241）跌8.6%， 為全日表現最差藍籌。

新能源車股向好，蔚來（9866） 逆市升7%。

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【13:30更新】

港股午後升幅收窄，恒生指數現升120點，暫報18,530點，成交636億；科指升近0.54%，報3,772點。

芯片相關股逆市回吐，中芯國際（981）跌0.8%；華虹半導體（1347）跌逾1%；晶門半導體（2878）跌1.3%。

【12:20更新】

恒生指數中午收市報18,402點，升172點，半日成交額636億；科指半日升約1%。

ATMXJ個別發展；消費股個別發展；本地收租股向下。

新能源車股升幅顯著，蔚來（9688）升逾一成，是表現最好的科指成份股；小鵬（9868）升近5%；理想汽車（2015）升近4%，為表現最好的藍籌。

阿里健康跌近5%，為半日表現最差的藍籌。

【10:25更新】

港股早段曾彈300點，最新報18488點，升258點，成交202億元，科指升近2%，報3827點。

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科網股強勢，阿里巴巴（9988）升近2%；美團（3690）彈高3%；京東（9618）升近4%。

蔚來（9866）升幅擴至一成；小鵬（9868）升6%；理想汽車（2015）升逾4%。

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