恒生指數｜港股重上萬八點收升174點　北水連續廿日流入

聯儲局議息結果宣布維持利率不變，符合市場預期，港股高開。恒生指數高開166點，報18,104點；國指升0.82%，報6,412點；科指高開或1.4%，報3,743點。
【16:45更新】
恒生指數連跌數日後轉升，全日收報18,112點，升174點；大市全日成交額1,073.22億；國指升62點，報6,421點；科指報3,739點，升47點。
北水方面，南下資金合計淨流入39.98億元，較上日減少41.82%，是6月7日後收市新低，亦是連續第20日流入，累計流入986.31億元。
新股晶泰科技（2228）首日掛牌上市，定價5.28元，曾升逾一成，收市報5.8元，升9.85%。
ATM收市上升；地產股普遍向上；銀行股個別發展。
【14:00更新】
恒生指數現升約75回，報18,013點；科指升0.56%，報3,711點。
藥明系未能延續昨升勢，藥明生物（2269）回吐近4%；藥明康德（2359）跌逾2%。
【12:31更新】
恒指半日反彈升96點，報18,034點，重上萬八關，成交577.7億；科指升0.6%，報3,714點。
藍籌個別發展，港交所（388）微升0.4%；中移動（941）走高1.5%；友邦（1299）漲0.8%；滙控（005）擬發行15億坡元永久後償或有可轉換證券，半日微跌0.7%。
【11:15更新】
恒生指數現升17,992點，升54點；科指升0.24%，報3,700點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）轉跌0.4%，美團（3690）轉跌0.3%；騰訊（700）升1%。
歐盟宣布對中國進口汽車抽重稅，但車股繼續升，比亞迪（1211）最新升逾6%；吉利（175）升逾2%；「蔚小理」升0.2%至逾1%。
半導體股造好，中芯（981）升3%；華虹半導體（1347）升逾5%。
澳門據報要求賭場停供免費小食，不過大摩指，儘管會影響客流量，但對賭收影響微，銀河（027）升1%；澳博（880）升0.7%；金沙中國（1928）升1%。