恒生指數｜港股重上萬八點收升174點　北水連續廿日流入

聯儲局議息結果宣布維持利率不變，符合市場預期，港股高開。恒生指數高開166點，報18,104點；國指升0.82%，報6,412點；科指高開或1.4%，報3,743點。 【16:45更新】 恒生指數連跌數日後轉升，全日收報18,112點，升174點；大市全日成交額1,073.22億；國指升62點，報6,421點；科指報3,739點，升47點。 北水方面，南下資金合計淨流入39.98億元，較上日減少41.82%，是6月7日後收市新低，亦是連續第20日流入，累計流入986.31億元。 新股晶泰科技（2228）首日掛牌上市，定價5.28元，曾升逾一成，收市報5.8元，升9.85%。

ATM收市上升；地產股普遍向上；銀行股個別發展。

【14:00更新】 恒生指數現升約75回，報18,013點；科指升0.56%，報3,711點。 藥明系未能延續昨升勢，藥明生物（2269）回吐近4%；藥明康德（2359）跌逾2%。 【12:31更新】 恒指半日反彈升96點，報18,034點，重上萬八關，成交577.7億；科指升0.6%，報3,714點。 藍籌個別發展，港交所（388）微升0.4%；中移動（941）走高1.5%；友邦（1299）漲0.8%；滙控（005）擬發行15億坡元永久後償或有可轉換證券，半日微跌0.7%。 【11:15更新】 恒生指數現升17,992點，升54點；科指升0.24%，報3,700點。