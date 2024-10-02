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財經
2024-10-02 11:23:48

恒生指數｜港股重遇大時代？今再升逾1200點　突破22000點挑戰去年高(持續更新)

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恒生指數現升1,292點，報22,426點。(資料圖片)

恒生指數現升1,292點，報22,426點。(資料圖片)

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恒生指數連續幾個交易日急升，今日(2日)在缺乏北水下交投依然強勁。恒指高開155點後，資金不斷湧入，最新升1,292點，報22,426點，，大市成交暫時1,882億，挑戰去年1月26日恒指22,614的高位。國企指數8,024點，升512點，恒生科技指數5,152點，升396點。

【11:25更新】科技股繼續造好，騰訊700升30.4元，報475元，升近7%；阿里巴巴(9988)升7%或7.6元，報117.4元；美團(3690)升逾一成或25元，報197元；京東(9618)旗下京東工業再遞表港交所申請IPO，股價再逾一成或9.2元，報176.3元。

至於市場關注中東緊張局勢影響全球石油供應，三桶油有支持，中海油(883)升逾4%，報20.4元；中石化(386)升6.2%或0.3元，報5.14元；中石油(857)升3.8%或0.24元，報6.58元。

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港交所(388)升12%或40.8元，報367元。

內房股續向好，龍湖(960)升近30%或4.52，報19.5元；潤地(1109)升近一成或3元，報31.6元；中海外(688)升逾一成，報17.9元；越秀(123)升逾8%，報7.8元。

(以上資料只作參考，數字請以實時公布為準，本報不作買賣或投資建議)