恒生指數｜港股重遇大時代！半日升1268點重上兩萬二　成交破2300億 (持續更新)

恒生指數連續幾個交易日急升，今日(2日)在缺乏北水下交投依然強勁。恒指高開155點後，資金不斷湧入，最多升逾1,500點，半日升6%或1268點，報22,401點，挑戰去年1月26日恒指22,614的高位，大市成交2,354億。國企指數8,024點，升512點；恒生科技指數5,152點，升396點。

內房龍湖飇升三成冠藍籌 三桶油有支持 【12:30更新】騰訊(700)升26.8元或6%，報471.4元；阿里巴巴(9988)升6.8元或逾6%，報116.8元；美團(3690)升25.7元或15%，報197.7元；京東(9618)旗下京東工業再遞表港交所申請IPO，股價升20.3元，報187.4元，升逾12%。

內地城市陸續放寬限購政策，龍湖(960)升逾28%，報19.38元，是半日升幅最大藍籌；潤地(1109)升逾1成，報31.75元；中海外(688)升逾12%，報17.88元；越秀(123)升逾24%，報7.9元。 中東局勢導致三桶油有支持，中海油(883)升逾4%，報20.3元；中石化(386)升逾7%，報5.2元；中石油(857)升逾4%，報6.63元。 港交所(388)升13%或42.4元，報368元 【11:25更新】科技股繼續造好，騰訊700升30.4元，報475元，升近7%；阿里巴巴(9988)升7%或7.6元，報117.4元；美團(3690)升逾一成或25元，報197元；京東(9618)旗下京東工業再遞表港交所申請IPO，股價再逾一成或9.2元，報176.3元。