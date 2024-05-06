恒生指數｜港股高收102點連升10日　創逾8個月新高

港股連升9日後，今早繼續高開開局。恒生指數高開12點，報18,488點；國指高開6點，報6,553點；科指高開10點，報3,982點。
【16:46更新】
大市「10連升」，恒生指數早段走勢較反覆，午後轉升，收市報18,578點，升102點，創逾8個月收市新高。內地五一長假完結，北水恢復流入，大市全日成交額約1,444.86億。
科技股續大市，全日企穩4,000點收市，是逾5個月來首次，收報4,007點，升0.92%。
ATMJ向上，其中騰訊升1%；小米（1810）偏軟，跌0.44%。
醫藥、博彩、資源股造好，藥明生物（2269）升6.4%；金融及消費股個別發展，康師傅（322）、蒙牛（2319）升逾3%；惟地產股偏軟，九倉置業（1997）跌逾3%。
【15:05更新】
恒生指數現升近百點，報18,574點；科指升1.24%，報4,020點。
藥明系造好，藥明生物（2269）升逾7%；藥明康德（2359）、藥明合聯（2268）升近5%。
【13:10更新】
恒生指數午後偏軟跌12點，報18,463點；科指跌0.07%，報3,968點。
信義玻璃（868）續升逾10%。
【12:17更新】
恒生指數半日微跌9點，報18,466點，成交增至800.66億元；科指跌0.03%，報3,970點；國指跌17點，報6,529點。
ATM個別發展，騰訊（700）升0.9%；美團（3690）跌1%；阿里巴巴（9988）跌0.1%。
信義玻璃（868）升逾10%，報9.77元，為半日表現最好藍籌股；周大福（1929）跌5.2%，跌至近10日低，報10.44元，為半日表現最差藍籌股。
蔚小理個別走；藥明系造好。
【11:00更新】
恒生指數新造18,468點，轉跌7點；科指升0.01%，報3,971點。
ATM個別發展，騰訊（700）升0.9%；阿里巴巴（9988）跌0.06%；美團（3690）跌1.2%。
三桶油個別發展，中海油 （883） 跌3%；中石油（857）跌0.6%；中石化（386）升0.9%。
藥明系造好，藥明生物（2269）升逾7%；藥明康德（2359）、藥明合聯（2268）升近5%。