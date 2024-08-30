恒生指數｜港股高收202點成交額續增　8月全月升3.7%

港股8月最後一個交易日微高開。恒生指數高開8點，報17,794點；科指升0.4%，報3,476點。
【17:30更新】
港股連升兩日，恒生指數曾升上萬八點水平、近420點，最終未能企穩收市，收報17,989點，升202點，全日成交額急增六成至1,734.99億，創近三個月來最多；科指曾升逾4%，最終收報3,560點，升約2.9%。
港股今個星期升2.1%，8月累計升3.7%；科指升2.6%，全月升逾1.2%。
內房物管受惠內地新政策急升
內房及物管股急升，華潤萬象生活（1209）升8.8%，是表現最好藍籌股；中海外（688）升逾4%。
汽車股顯著反彈，蔚小理升近8%至近11%。ATMXJ升逾1%至逾3%。
金融股普遍造好，中銀（3988）及中人壽（2628）業績後升4%至5%；招行（3968）業績後則跌逾4%，為表現最差藍籌股。
【13:53更新】
恒生指數一度升逾400點，現升396點，報18,182點。
內房股炒上，華潤萬象生活（1209）升11%；中海外（688）升8%；華潤置地（1109）升8%；龍湖（960）升7.4%。
【12:08更新】
恒生指數半日收報18,108點，升322點，半日成交額675.23億元；科指升3.08%，報3,567點。
理想汽車（2015）反彈升9%，為半日表現最好藍籌股；比亞迪電子（285）反彈升逾6%。
中人壽（2628）績後升6.2%。
內銀股持續受壓，工商銀行（1398）跌0.64%；招商銀行（3968）跌1.4%，為半日藍籌股表現最差。
藍籌股僅有6股向下。
【10:33更新】
港股曾重上萬八點，現報17974點，升187點；科指報3,528點，升1.95%。
蔚小理反彈；ATMX向上。
中人壽（2628）績後升逾2%。