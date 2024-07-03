恒生指數｜港股高收209點　兩新股首掛跌穿招股價

香港股市近年來交投淡靜，上半年IPO表現未如預期。(資料圖片)

今日兩隻新股中贛通信（2545）及經發物業（1354）跌穿招股價收市，分別較招股價低逾46%及跌逾11%。

恒生指數連升3日，今日一度重上萬八關，惟其後未能企穩，最終收報17,978點，升209點，全日主板成交1,135.50億元；科指升約2.5%，重上3,600點，收報3,626點；國指升80點，報6,455點。

聯儲局主席鮑威爾表示，美國在抗通脹上已取得進展，美股隔晚走高，港股跟隨高開。恒生指數高開72點，報17,841點；國指高開19點，報6,394點；科指高開0.7%，報3,564點。

北水方面，滬深港通全日錄得流入60.53億，總成交額錄得388.57億，佔大市成交34.22%，合計額度餘額779.47億。

【11:51更新】

恒生指數升幅擴至239點，現報18,008點，重上萬八關。

【10:16更新】

恒指現升114點，報17,883點；科指升0.95%，報3,572點。

商湯（020）據報將於7月4日舉行的「2024世界人工智能大會」上，發布旗下大模型最新版本「日日新5.5」，股價升幅擴至逾一成。

騰訊（700）昨日領跌，兼跑輸大市及遭北水淨沽，今早低開0.7%，現升0.5%。

「三桶油」再造好，分別升1%，中石油（857）及中海油（883）破頂。

造車新勢力亦造好，蔚來（9866）升逾3%；小鵬（9868）升0.7%；理想汽車（2015）升逾2%。