恒生指數｜港股高收249點　金融股大多造好

隔晚美股三大指數反彈，港股今早高開。恒生指指高開106點，報17,497點。

【16:52更新】

港股終止連跌兩個交易日，恒生指數午後升幅擴大，收市報17,641點，升249點，主板成交額974.08億元；科指重上3,500點，收報3,508點，升約2.2%；國指升82點，報6,224點。

ATMXJ齊升，小米（1810）績後升9%，是表現最好恒指及科指成份股；京東（1810）亦反彈3.5%。

金融股大多造好，友邦（1299）績後升約6%，滙控（005）、港交所（388）升近1%或以上；東亞（023）績後跌約1%。

醫藥股捱沽，國藥（1099）跌2.5%；藥明生物（2269）及石藥（1093）分別跌8.5%及逾14%，是跌幅最大兩隻藍籌股。