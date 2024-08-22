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財經
2024-08-22 17:00:00

恒生指數｜港股高收249點　金融股大多造好

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金發局提5點建議提升港股流動性，倡更新證券借用交易資格準則。

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隔晚美股三大指數反彈，港股今早高開。恒生指指高開106點，報17,497點。

【16:52更新】

港股終止連跌兩個交易日，恒生指數午後升幅擴大，收市報17,641點，升249點，主板成交額974.08億元；科指重上3,500點，收報3,508點，升約2.2%；國指升82點，報6,224點。

ATMXJ齊升，小米（1810）績後升9%，是表現最好恒指及科指成份股；京東（1810）亦反彈3.5%。

金融股大多造好，友邦（1299）績後升約6%，滙控（005）、港交所（388）升近1%或以上；東亞（023）績後跌約1%。

醫藥股捱沽，國藥（1099）跌2.5%；藥明生物（2269）及石藥（1093）分別跌8.5%及逾14%，是跌幅最大兩隻藍籌股。

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【13:43更新】

恒生指數升約116點，報17,507點；科指升1.12%，報3,472點。

小米（1810）升8.2%，報18.96元，暫為表現最好藍籌。

友邦（1299）績後升4.6%，報53.8元。

東方海外（316）升3.6%。

石藥（1093）績後跌12.6%，暫為表現最差藍籌。

【12:30更新】

恒生指數半日升69點，報17,460點，成交496.25億元；科指升0.8%，報3,461點。

業績股表現個別發展，小米（1810） 升逾8%，友邦（1299）升逾4%。

藥明生物（1299）跌近8%；陸控（6623）挫15%；石藥（1093）再挫12%。

【10:38更新】

恒生指數現升約30點，報17,421點；科指升0.44%，報3,449點。

小米（1810）績後升7.4%，該股中期經調整淨利潤勝預期，純利92.8億元，按年升17.9%。

友邦（1299）績後升近4%，上半年新業務價值創新高，錄24.55億美元，按固定匯率計按年升25%，按實質匯率升21%。

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