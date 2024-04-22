恒生指數｜港股高收287點　科指重上3300點水平

港股今早造好，恒指高開近200點。恒指高開186點，報16,410點；國指高開58點，報5,805點；科指高開1.2%，報3,318點。

【16:45更新】

港股扭轉上周頹勢反彈，恒生指數最多一度升逾410點，其後升幅收窄，最終收市報16,511點，升287點，主板成交額約1,049.25億。

科技指數重上3,300點水平，收市報3,336點，升幅1.78%，受惠ATMXJ上揚，美團（3690）和騰訊（700）升逾5%，兩股均為全日表現最好的科指成份股。

車股普遍受壓，受累電動車打「價格戰」，理想汽車（2015）跌逾8%，同為表現最差的恒指及科指成份股；醫藥股強勢，，中國生物製藥（1177）升逾8%，為本日升幅最大藍籌。