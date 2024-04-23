恒生指數｜港股高收311點　兩新股首掛逆市潛水曾挫四成

港股承接昨日的升勢高開。恒指高開167點，開報16,679點，成交25.2億；科指升1.7%，報3,394點。
【16:35更新】
港股連升兩日，恒生指數午後升幅最多至逾330點，收市報16,828點，升317點，全日主板成交額1,160.06億；科指升3.38%，報3,449點；國指升123點，報5,954點。
ATMXJ向上，美團（3690）高收近8%；京東（9618）升6%，為全日表現最好兩隻藍籌股。
黃金相關股受累金價下跌，紫金礦業（2899）跌3%，是全日表現最差的藍籌股。
新股方面，今天兩隻上市股份茶百道（2555）全日跌32%，收報12.8元；天津建發（2515）全日跌近四成，報1.52元，跌39.2%。
【13:28更新】
恒生指數現升273點，報16,785點；科指升逾3%，報3,437點。
新股方面，茶百道（2555）午後仍跌32%；天津建發（2515）午後跌25%。
【12:35更新】
恒指半日升271點，報16,782點，成交629億；科指升2.9%，報3,431點。
科技股領市，美團（3690）升6%；騰訊（700）升3%；阿里巴巴（9988）升2%。
黃金相關股續回吐。
兩隻新股茶百道（2555）及天津建發（2515）首掛齊潛水，半日分別插水35.2%及24.8%。
【10:40更新】
恒指現升243點，報16,755點；科指升2.47%，報3,418點。
黃金相關股續回吐，招金（1818）跌逾3%；紫金（2899）跌2%；靈寶黃金（3330）跌逾5%；中國黃金（2099）跌逾4%。
車股個別發展，蔚來（9866）反彈升逾5%；理想（2015）跌逾2%。