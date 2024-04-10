恒生指數｜港股高收311點　重磅金融股撐市重上萬七關

重磅金融股亦支持大市，滙控（005）及港交所（388）升逾1%；而恒生銀行（011）公布股份回購計劃，帶動股價升6%。

【13:42更新】

港股午後繼續升逾300點，暫報17,167點，升339點；科指升2.88%，報3,578點。

新奧能源（2688）升7%，暫為表現最好藍籌；新世界（017）跌1.4%，暫為表現最差藍籌。

科網股造好，ATM分別升5%至6%。

【12:18更新】

恒生指數半日揚316點，報17,144點；科指升2.5%，報3,564點。

科技股受網易（9999）帶動造好，網易（9999）、百度（9888）升近2%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）升5%；美團（3690）升4%；騰訊（700）升逾2%。

思捷環球Esprit（330）再升四成，報0.248元，今早集團發公告指，有國際私募股權集團擬投資公司，以助重組歐洲業務，指有關投資者擁有良好往績。