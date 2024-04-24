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財經
2024-04-24 16:40:00

恒生指數｜港股高收372點　收市創近5個月新高

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港股

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港股今早續高開逾百點。恒生指數高開164點，報16,993點；國指高開54點，報6,008點；科指高開46點，報3,495點。

【16:40更新】

科技股領市下，港股全日造好。恒生指數收市報17,201點，全日升372點，創近5個月新高，全日成交額增至約1,95.84億元；科指升3.6%，收報3,573點；國指收報6,100點，升2.45%。

ATMXJ升近3%至近半成，快手急升逾8%。

大部分藍籌上升，李寧（2331）表現最好，升逾7%；舜宇（2382）逆市跌近4%，為表現最差恒指及科指成份股。

平保（2318）公布季績後升逾4%；港交所（388）業績後升近4%收市；友邦（1299）高收逾3%重上50元。

此外，北水南下合計淨流入19.95億元，較上日減少14.73%，連續第18日流入，累計流入861.96億。

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【13:20更新】

恒生指數午後續升，現報17,165點，升336點；科指升3.13%，報3,556點。

港交所（388）績後升3%；ATMXJ升逾2%至3%。

【12:43更新】

恒生指數半日升281點，重上萬七關，報17,110點，半日成交額708.82億；科指升2.62%，報3,539點。

藍籌股普遍上揚，李寧（2331）半日升6.3%，為升幅最大藍籌；舜宇（2382）創52周低，跌5.7%，為半日表現最差藍籌股。

港交所（388） 公布季績，半日升1.7%。；商湯（020）升逾三成後停牌，停牌前報0.8元。

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鋰礦股向下，深交所對天齊鋰業（9696）發關注函，中午股價大瀉18.3%；贛鋒鋰業（1772）亦挫4.5%。

科網股整體強勢，騰訊（700）半日揚2.2%；阿里巴巴（9988）揚3.7%；京東（9618）彈升3.7%；美團（3690）漲2.3%；百度（9888）升1.3%。

【10:30更新】

恒生指數現升約228點，重上萬七關，報17,057點；科指升2.24%，報3,526點。

ATM向上，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）升逾2%；美團（3690）升逾1%。

商湯（020）升幅一度擴至逾三成，高見0.81元，現升27.8%。

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