恒生指數｜港股高收45點　內需及內房股上升

昨日美股個別發展，港股小幅高開。恒指高開60點或0.3%，報18,088點；國指高開22點，報6,463點；科指高開0.3%，報3,689點。
【17:45更新】
恒生指數初段曾升逾200點，午後曾經倒跌，收市升45點zb2報18,072點，全日總成交金額約937.4億元；科指收報3,655點，跌幅0.6%。
內需、內房、醫藥股上升，蒙牛（2319）及翰森製藥（3692）升逾4%；龍湖（960）升近3%，為表現最好的3隻藍籌股。
晶片股向下，中芯國際（981）跌4%，為表現最差的藍籌股；華虹半導體（1347）跌6%。
【13:07更新】
恒生指數午後初段升約60點，報18,092點；科指跌0.35%，報3,664點。
晶片股向下，中芯國際（981）跌2.6%；華虹半導體（1347）跌3.2%。
【12:00更新】
恒生指數半日升81點，報18,109點，成交468.8億；科指跌0.3%，報3,668點。ATM升0.8%至2%。
【09:45更新】
恒生指數現報18,131點，升103點；科指跌0.16%，報3,671點。
ATM科技股高開，騰訊（700）高開0.4%；阿里巴巴（9988）高開0.3%；美團（3690）高開0.7%。
百威亞太（1876）續升逾2%。
華置（127）昨日升12%，今早開市升近9%，現升7%。