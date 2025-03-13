恒生指數｜港股高開後轉跌逾百點　國泰績後再跌逾6%(持續更新)

美國2月CPI通脹低於預望，稍為緩和市場對特朗普關稅的憂慮，美股昨日出現V形走勢，其中納指漲逾1%或212點。恒生指數今日(13日)輕微高開16點，開報23616點，成交34.4億元，其後好淡爭持，一度跌逾100點。恒指最新報23,579點，跌22點，大市成交821億。科指跌48點，報5,797點；國指跌6%，報8,676點。