恒生指數｜港股高開後轉跌逾百點　國泰績後再跌逾6%(持續更新)

美國2月CPI通脹低於預望，稍為緩和市場對特朗普關稅的憂慮，美股昨日出現V形走勢，其中納指漲逾1%或212點。恒生指數今日(13日)輕微高開16點，開報23616點，成交34.4億元，其後好淡爭持，一度跌逾100點。恒指最新報23,579點，跌22點，大市成交821億。科指跌48點，報5,797點；國指跌6%，報8,676點。
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內需股疲軟 蒙牛跌近3%藍籌最弱
【10:44更新】國泰航空(293)績後跌逾6%，低見10.16元，截止發稿，報10.34元，跌逾5%。
騰訊(700)跌逾1元，報510元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報132.9元；美團(3690)跌2.7元，報165.7元；京東(9618)升逾1%，報159.4元；小米(1810)升逾2%，報53.25元。
滙豐(005)升1.35%，報86.25元；友邦(1299)跌0.1元，報63.7元。
老鋪黃金(6181)回吐逾2%，報697.5元；蜜雪(2097)反彈3元，報399.8元。
太古地產 (1972)今公布業績，股價最新報16.42元，升0.28元。
內需股疲軟，華潤啤酒(291)跌近2.8%，報25.6元；海底撈(6862)跌1.6%，報17,06元；蒙牛乳業(2319)跌2.86%，是目前跌幅最大的藍籌。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)