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財經
2024-08-22 13:43:00

恒生指數｜港股午後升逾百點　小米續升逾8%(持續更新)

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金發局提5點建議提升港股流動性，倡更新證券借用交易資格準則。

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隔晚美股三大指數反彈，港股今早高開。恒生指指高開106點，報17,497點。

【13:43更新】

恒生指數升約116點，報17,507點；科指升1.12%，報3,472點。

小米（1810）升8.2%，報18.96元，暫為表現最好藍籌。

友邦（1299）績後升4.6%，報53.8元。

東方海外（316）升3.6%。

石藥（1093）績後跌12.6%，暫為表現最差藍籌。

【12:30更新】

恒生指數半日升69點，報17,460點，成交496.25億元；科指升0.8%，報3,461點。

業績股表現個別發展，小米（1810） 升逾8%，友邦（1299）升逾4%。

藥明生物（1299）跌近8%；陸控（6623）挫15%；石藥（1093）再挫12%。

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【10:38更新】

恒生指數現升約30點，報17,421點；科指升0.44%，報3,449點。

小米（1810）績後升7.4%，該股中期經調整淨利潤勝預期，純利92.8億元，按年升17.9%。

友邦（1299）績後升近4%，上半年新業務價值創新高，錄24.55億美元，按固定匯率計按年升25%，按實質匯率升21%。

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