恒生指數｜港股半日升288點　京東系績後造好(持續更新)

部分同樣昨日公布業績的股份亦見上揚，中聯通（762）升逾3.9%；港鐵（066）升5.9%；銀河娛樂（027）升5.2%；阿里巴巴（9988）升4%；而聯想（992）股價逆市跌3.6%。

長和系全線向下，長實（1113）跌2.5%；電能實業（006）跌2.2%；長江基建（1038）跌2.9%，長和（001）跌4.2%，為半日表現最差藍籌股。

美股周四顯著上揚，帶動港股今早高開。恒生指數高開176點，報17,286點；國指高開69點，報6,104點；科指高開1.6%，報3,437點。

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【10:22更新】

恒生指數升315點，報17,424點；科指升1.93%，報3,449點。

京東系績後造好，京東（9618）升逾7%；京東健康（6618）升逾5%；京東物流（2618）升逾13%。

部分同樣昨日公布業績的股份亦見上揚，中聯通（762）升逾4%；港鐵（066）升4%；銀河娛樂（027）升3.7%；阿里巴巴（9988）升近3%；惟聯想（992）股價今早逆市再跌半成。