恒生指數｜港股龍年午後收復早段失地　現升150點(持續更新)

港股龍年紅盤低開逾百點。恒生指數低開167點，報15,579點；國企指數低開61點，報5,245點；科技指數跌1.7%，報3,074點。
【14:55更新】
恒生指數愈升愈有，現升150點，報15,896點；恒生科指升2.38%。
美團（3690） 升逾5%；閱文集團（772）升逾6%；小鵬（9868）彈逾8%。
【13:40更新】
恒生指數午後收復早段失地，現升54點，報15,801點；科指升1.51%，報3,174點。
科網股造好，美團（3690）升3.4%；閱文集團（772）升5.3%；網易（9999）升1.3%；商湯（020）升1.2%。
澳門行政長官賀一誠預期澳門經濟發展穩定向好，維持對今年博彩毛收入預測2,160億澳門元。濠賭股強勢，銀河（027）升4%；美高梅（2282）升逾8%；金沙中國（1928）升2.6%；永利澳門（1128）升3%。
【12:20更新】
恒生指數半日收復失地，半日收報15,769點，升23點，半日成交額317.9億；科指升1.29%，報3,167點。
銀河（027）半日升4.3%，報44.7元，為半日表現最好藍籌股；藥明系再挫，藥明康德（2359）跌14%、藥明生物（2269）跌9.4%，兩股均跌至3年低，為半日表現最差藍籌。
【10:10更新】
恒生指數現跌153點，報15,593點；科指跌0.7%，報3,105點。
MSCI香港指數剔出部分恒指藍籌股，包括新世界（017），新世界現跌2.8%。
內房股偏軟，華南城（1668）預期將觸發票據違約，可能導致破產或其他形式重組，股價現跌22%；中海外（688）跌3.8%；潤地（1109）跌近2%；龍湖（960）跌4.6%。
科技股個別發展，騰訊（700）跌近1%；美團（3690）跌0.2%；阿里巴巴（9988）升0.5%。