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財經
2025-02-24 12:45:00

恒生指數｜港股「高處不勝寒」？半日反覆跌129點　成交逾2311億(持續更新)

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恒生指數半日反覆跌129點，成交逾2311億。(資料圖片)

恒生指數半日反覆跌129點，成交逾2311億。(資料圖片)

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恒生指數經歷上周升900點後，今日(24)低開5點，報23,472點，初段跌約250點，其後一度轉升210點，高見23,688點，再創3年高位。然而，港股後勁不繼，中午報23,348點，跌129點，大市成交2,311億，國企指數8627點，跌39點，恒生科技指數5774點，跌84點。

科技股普跌  內險內房逆市升

【12:30更新】科技股普跌，騰訊(700)跌3.2%，阿里巴巴(9988)跌2.5%；小米(1810)跌0.4%﹑京東(9618)跌0.6%；快手跌逾6%，報54.8元。

醫藥股急挫，藥明康德(2359)跌逾9%，藥明生物(2269)跌逾8.85%，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。

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較落後的內險股有升勢，中國平安(2318)和中國太保(2601)均升逾2%，中國人壽(2628)升逾4%。

至於內房股亦逆市升，龍湖(960)升5%﹑雅居樂(3383)升3.4%﹑中海外(0688)升3.9%﹑潤地(1109)升1.8%。

新世界(017)盈警，半日升逾6%，報4.71元。

騰訊音樂(1698)及地平線機器人(9660)納入科指，前者半日升逾11%；後者半日收窄升逾3%。

滙豐(005)跌1.4%﹑港交所(388)跌1.8%。

華潤萬象生活(1209)升6.6%，是半日表現最好的藍籌。

半導體股熱炒   騰訊音樂納入科指升18%

【10:00更新】新世界(017)盈警，股價一度跌逾1%，最新升逾2%，報4.58元。

騰訊音樂(1698)及地平線機器人(9660)納入科指，前者初段升近18%，高見14.68元；後者漲超13%，高見9.48元。

騰訊回吐1%，報511元；連日熱炒的阿里巴巴(9988)跌0.2%，報138元。

AI概念股未炒完，華虹半導體(1347)升逾3%，報41.4完；中芯國際(981)漲近2%，報55.05元，續創新高；上海復旦(1385)升逾5%，報23元。

港股內房股逆市上揚，融創中國(1918)漲逾4%，報1.99元；中國海外發展(688)、萬科企業(2202)、中國金茂(817)漲逾3%。

(以上數據僅供參考，股價請以實時市況為準，本文並非作任何投資及買賣建議。)

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