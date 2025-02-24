恒生指數｜港股「高處不勝寒」？半日反覆跌129點　成交逾2311億(持續更新)

恒生指數經歷上周升900點後，今日(24日)低開5點，報23,472點，初段跌約250點，其後一度轉升210點，高見23,688點，再創3年高位。然而，港股後勁不繼，中午報23,348點，跌129點，大市成交2,311億，國企指數8627點，跌39點，恒生科技指數5774點，跌84點。

醫藥股急挫，藥明康德(2359)跌逾9%，藥明生物(2269)跌逾8.85%，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。

較落後的內險股有升勢，中國平安(2318)和中國太保(2601)均升逾2%，中國人壽(2628)升逾4%。

至於內房股亦逆市升，龍湖(960)升5%﹑雅居樂(3383)升3.4%﹑中海外(0688)升3.9%﹑潤地(1109)升1.8%。

新世界(017)發盈警，半日升逾6%，報4.71元。

騰訊音樂(1698)及地平線機器人(9660)納入科指，前者半日升逾11%；後者半日收窄升逾3%。

滙豐(005)跌1.4%﹑港交所(388)跌1.8%。

華潤萬象生活(1209)升6.6%，是半日表現最好的藍籌。

半導體股熱炒 騰訊音樂納入科指升18%

【10:00更新】新世界(017)發盈警，股價一度跌逾1%，最新升逾2%，報4.58元。