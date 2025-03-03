恒生指數｜港股「AI牛市」未完？恒指反彈逾400點　蜜雪首掛升近四成(持續更新)

第14屆全國人大三次會議本周在北京開幕。恒生指數經歷上周五跌逾700點後，今日(3日)反彈高開近200點，開報23,135點，成交107億元，其後走勢反覆向上。截止發稿，恒指升425點，報23,377點，成交1,456億元；國指報8,569點，升153點；科指報5,668點，升100點。

新世界(017)中期核心盈利44億，短期債半年減94億，業績升逾13%或0.63元，報5.45元，成交3.38億。

比特幣反彈，港股加密貨幣概念股持續衝高，藍港互動(8267)一度超28%；博雅互動(434)升約24%，新火科技控股(1611)升逾12%，歐科雲鏈(1499)升逾24%。

科技股普漲，騰訊(700)升逾2%，報492元；阿里巴巴(9988)升逾3%，報132.3元；美團(3690)升1%，報163.6元；京東(9618)升0.5%，報161.8元；小米(1810)則跌0.3元，報51.55元。

信義光能(968)升近一成，報3.61元，是現時表現最好的藍籌；比亞迪電子(285)跌近4%，是跌幅最大的藍籌。