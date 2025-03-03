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財經
2025-03-03 10:58:47

恒生指數｜港股「AI牛市」未完？恒指反彈逾400點　蜜雪首掛升近四成(持續更新)

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恒生指數今日反彈，最新升逾400點。(資料圖片)

恒生指數今日反彈，最新升逾400點。(資料圖片)

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第14屆全國人大三次會議本周在北京開幕。恒生指數經歷上周五跌逾700點後，今日(3日)反彈高開近200點，開報23,135點，成交107億元，其後走勢反覆向上。截止發稿，恒指升425點，報23,377點，成交1,456億元；國指報8,569點，升153點；科指報5,668點，升100點。

新世界績後升逾13%   比特幣概念股揚

【10:55更新】蜜雪冰城母企蜜雪集團(2097)今日首次掛牌，開報262元，較招股價高逾29%，最新報278元，升37%，較發售價202.5元高76元。

其他茶飲股回吐，奈雪的茶(2150)跌逾7%，報1.95元；茶百道(2555)跌逾3%，報9.86元；古茗(1364)跌逾3%，報11.12元。

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新世界(017)中期核心盈利44億，短期債半年減94億，業績升逾13%或0.63元，報5.45元，成交3.38億。

比特幣反彈，港股加密貨幣概念股持續衝高，藍港互動(8267)一度超28%；博雅互動(434)升約24%，新火科技控股(1611)升逾12%，歐科雲鏈(1499)升逾24%。

科技股普漲，騰訊(700)升逾2%，報492元；阿里巴巴(9988)升逾3%，報132.3元；美團(3690)升1%，報163.6元；京東(9618)升0.5%，報161.8元；小米(1810)則跌0.3元，報51.55元。

信義光能(968)升近一成，報3.61元，是現時表現最好的藍籌；比亞迪電子(285)跌近4%，是跌幅最大的藍籌。

(以上資料僅供參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)

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