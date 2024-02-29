恒生指數｜港股2月全月累升6.6%　科指大升14%

美股偏軟，預算案公布後，投資者焦點重回公司業績之上，恒指低開。恒指低開107點，報16,429點；國指低開44點，報5,643點；科指低開35點，報3,390點。
【16:55更新】
港股全日反覆偏軟，收市報16,511點，跌25點，全日成交額1,303.51億，增加21%；科指升0.14%收市，報3,431點。總結全月，恒指升6.6%；科指升14.2%。
ATMXJ個別發展，美團（3690）升近2%；京東（9618）跌逾2%；百度（9888）績後捱沽，股價全日收市跌近7%。
信義系造好，信義光能（968）績後走強，股價曾升近26%，收市揚24%；同系信義玻璃（868）都升近5%。
【13:45更新】
港股午後表現反覆，恒生指數現升12點，報16,549點；科指跌0.04%，報3,424點。
港交所（388）業績後偏軟，股價跌0.2%。
Bitcoin比特幣升至62,000美元水平，相關概念股未受惠，普遍向下，新火科技（1611）跌逾2%、OSL集團（863）跌逾1%；比特幣ETF方面，FA三星比特幣（3135）升逾5%；FA南方比特幣（3066）升逾4%。
【12:30更新】
恒生指數半日收報16,561點，揚24點，大市成交額472.4億；科指跌0.01%，報3,426點。
百度（9888）業績後跌7%；阿里巴巴（9988）跌2%；信義光能（968）升逾22%；中芯國際（981）升逾6%。
【10:36更新】
恒生指數升64點，報16,601點；科指升0.05%，報3,428點。
百度（9888）績後受壓，低開4.7%，是開市表現最差藍籌；新地（016）低開1.5%；中芯國際（981）股價升近7%。