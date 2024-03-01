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財經
2024-03-01 15:00:00

恒生指數｜港股3月開局　美團午後升一成(持續更新)

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昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

美股三大指數隔晚造好，港股欠缺動力。恒指低開120點或0.7%，報16,390點；國指低開44點，報5,633點；科指低開34點，報3,396點。

【15:00更新】

恒生指數升81點，暫報16,592點；科指升1.76%，報3,491點。

美團（3690）升一成，報87.8元。

新世界（017）跌6%，新世界向華懋出售D‧PARK愉景新城商場權益，作價40.2億。

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【12:25更新】

恒生指數半日升124點，報16,636點，半日成交額626.66億；科指升1.57%，報3,485點。

美團（3690）半日升8.39%，報86.5元，為半日表現最好恒指及科指成份股；新世界（017）績後跌6.5%，為半日恒指表現最差成份。

蔚小理造好，小鵬汽車 （9868） 升8%；蔚來 （9866） 升6%；理想汽車（2015）升0.5%。

港交所（388）新CEO陳翊庭今（3月1日）履新，惟股價逆市跌逾1%。

【10:14更新】

恒生指數暫跌33點，報16,478點；科指升0.13%，報3,435點。

蔚小理逆市上升，小鵬汽車（9868）升4%；蔚來（9866）升3%；理想（2015）升逾1%。

百威亞太（1876）股價逆市反彈逾1%；網易 （09999） 績後跌近4%；新世界（017）跌逾2%。

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