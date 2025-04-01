恒生指數｜港股4月開門紅　半日彈244點　「新股王」升14%站上830元(持續更新)

美股昨晚大幅波動，最終道指全日勁升逾400點，重上42,000點。恒生指數在4月首個交易日亦高開97點，最多升337點，中午報23,363點，升244點，大市成交1,264億元；國指報8,611點，升94點；科指報5,491點，升97點。
醫藥股造好 石藥升13%冠藍籌
【12:30更新】醫藥股上揚，石藥(1093)升近13%，報5.57元；藥明生物(2269)升逾4%，報28.15元，是半日升幅最大的兩隻藍籌。
被稱為「金舖愛瑪仕」的老鋪黃金(6181)去年利潤大增253%，末期息每股6.35元，股價半日曾高見833.5元，破頂，半日飆近14%或101元，報830元，市值接近1,400億元，堪稱「新股王」。
長和(001)升0.55元或1.2%，報44.3元；長實(1113)彈0.15元，報31.6元。
車股方面，比亞迪(1211)跌1.2元，報391.6元；小米彈0.15元，報49.35元；小鵬(9868)首季交付量升3.3倍，股價升逾8%，報85.6元。
騰訊(700)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)均升逾2%；快手(1024)升近4%，報56.5元。
(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)