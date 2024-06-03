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財經
2024-06-03 16:55:00

恒生指數｜港股6月開局高收323點　新能源車股領市上揚

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新加坡銀行：上調內地與香港股票至「增持」級別　料中長期漲幅將擴大

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港股連跌兩周，累插7.5%後，今早6月開局高開。恒指高開203點，報18,283點，升幅隨即擴大400點，暫時最多升459點，報18,538點；國指高開77點，報6,470點；科指高開1.5%，報3,744點。

【16:50更新】

港股在6月首日開局向上，恒生指數收市升幅達323點，報18,403點，全日大市成交額1,323.10億；國指升139點2報6,531點；科指升2.53%，報3,784點。

ATMXJ阿里巴巴（9988）、小米（1810）及京東（9618）升逾2%；騰訊（700）及美團（3690）升近4%或以上。

車股受惠內地5月銷售數據良好，比亞迪（1211）及理想汽車（2015）升5%或以上，分別為表現最好的兩隻藍籌股。

地產股向下，九龍倉置業跌近2%，是表現最差藍籌股，新地跌1%。

滬深港通合計流入57.83億，總成交額440.01億，佔大市成交33.26%。

衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖)

【13:52更新】

恒生指數現升435點，報18,514點；科指升近3%，報3,797點。

復星國際（656）造好，午後升12%。

比亞迪（1211）升逾6%；海底撈（6862）升5.5%。

【12:19更新】

港股6月首個交易日造好，恒生指數半日升418點，報18,498點，半日成交817.73億；科指升2.7%，報3,791點。

車股強勢，比亞迪（1211）升近6%，為半日表現最好藍籌；理想汽車（2015）升5.6%；吉利（175）升4.6%；小鵬（9868）升1.5%；蔚來（9866）升逾5%。

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中生製藥（1177）跌1.4%，為半日表現最差藍籌。

騰訊（700）及美團（3690）均升約4%。

【10:30更新】

恒生指數現報18,539點，升459點；科指升逾3%，報3,802點。

騰訊（700）澄清沒有被要求降微信支付市佔率，今升逾4%。

領展（823）升半成，高見34.7元。

新能源車方面，蔚小理升逾1%至5%。

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