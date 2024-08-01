恒生指數｜港股8月開局收跌39點　公用股獲追捧電能升5%

日圓持續走強，日股今早瀉逾1,200點。而港股未受外圍影響，今早輕微低開。恒生指數低開16點，報17,327點。 【17:05更新】 港股在8月首個交易日窄幅上落，恒生指數全日收報17304點，跌39點；主板成交額縮減至940.51億；科指表現較差，跌逾1%， 收報3,476點。 公用分類指數逆市升2.5%，公用股受追捧，電能質業（006）升半成，是表現最好恒指成份股；長建（1038）、煤氣（003）及中電（002）升近3%或以上。 美國9月減息機會增加，部分地產及收租股向上，領展（823）升逾3%；長實（1113）升1%。

【14:48更新】 恒生指數現報17,353點，升8點；科指跌0.9%，報3,485點。 公用股悶市下獲捧，電能實業（006）升4%；煤氣（003）升2.8%；長江基建（1038）升2.7%；中電（002）升2.6%。