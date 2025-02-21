恒生指數｜港股AI概念大爆發　午後升逾700點創近3年高　邊隻股可食糊及退落後？(有片)

阿里巴巴(港交所：9988)業績造好，上季經調整純利增加6%，收入增加8%，AI助推阿里雲收入升13%，股價高開逾一成，帶動恒生指數今日(21日)急升。港股高開逾500點，反覆向上，最多升679點，高見23,256點，突破去年10月中央救市時的23,241點高位，創近3年新高。恒指半日報23238點，升661點，成交突破2093億元。國指8,564點，升241點；科指5,757點，升257點，升幅4.7%。

【13:06更新】恒指午後升幅擴大至逾700點，高見23,322點，成交2,230億元。 科技股大漲 內險股落後 四大內銀回吐 【12:30更新】阿里巴巴(9988)績後升逾12%，相關AI及科技股帶動港股急升。阿里巴巴半日升逾12%，報136.3元，是半日升幅最大藍籌。嗶哩嗶哩(9626)升逾13%，報175.8元，升21元。

騰訊(700)再撐市升4%，報508.5元。 半導體股向好，中芯(981)升逾7%，報53.85元；華虹(1347)升11%，報41.1元。 比亞迪(1211)及小米(1810)一同再破頂，比亞迪一度逼近400元，半日仍升逾5%，報395.6元；小米則升近5%，突破50元，報51.5元。 港交所(388)升逾5%，報346.8元，成交逾30億。 中資電訊股亦受捧，中聯通(762)和中電信(728)均升約12%，中聯通報10.5元，中電信報6.66元；中移動(941)升逾2%，報82.25元。 內險股至今亦屬較落後的板塊，中國平安(2318)升0.7%，報45.95元；中國太保(2601)升1%，報24.25元；中國太平(966)升逾1%，報12元；中國人壽(2628)升1.5%，報14.86元。

四大內銀回吐，中行(3988)跌0.7%，報4.28元；農行(1288)跌0.6%，報4.55元；工行(1398)跌1.6%，報5.51元；建行(939)1.3%，報6.63元。 大市成交逾2000億 【11:30更新】恒生指數在AI概念股帶動下氣勢如虹，最新升逾600點，報23,220點，現時升650點，曾高見23,256點，突破去年10月7日23,241的高位，成交逾2000億。 阿里巴巴(9988)業績造好，股價升15%，報135元，是表現最好的藍籌。 比亞迪(1211)升逾5%，破頂報395.2元，中芯國際(981)漲幅擴大至逾7%，報53.85元，再創歷史新高；華虹半導體(1347)升12%，報41.4元。 金沙中國(1928)逆市跌逾3%，是目前表現最差的藍籌。

半導體股熱炒 中芯升5%創新高 【10:25更新】港股升481點，報23,061點，大市成交1,210億。 半導體股漲勢不止，華虹半導體(1347)漲幅擴大至逾11%，中芯國際(981)漲逾5%，股價創歷史新高。 阿里巴巴冠藍籌 小米升逾3%再創新高 【09:55更新】科技股帶領升市，騰訊(700)升3%，重上500元；阿里巴巴(9988)升近一成，報131.7元，是目前表現最好的藍籌；小米(1810)升3.46%，再創新高，報50.85元，總市值逼近1.3萬億港元。 美團(3690)逆市則跌0.5元，報156.4元。京東(9618)則升2%，報157.2元；百度(9888)升逾1%，報86.9元。

半導體股熱炒，中芯國際(981)升逾3%，報51.8元；華虹半導體(1347)升逾6%，報39.3元。 恒基地產(012)則跌近3%，是目前表現最差的藍籌。 (以上數據僅供參考，股價請以實時市況為準，本文並非作任何投資及買賣建議。)