恒生指數｜港股AI概念熱炒　恒指升逾650點突破去年10月高位(持續更新)

大市成交逾2000億

【11:30更新】恒生指數在AI概念股帶動下氣勢如虹，最新升逾600點，報23,220點，現時升650點，曾高見23,256點，突破去年10月7日23,241的高位，成交逾2000億。

阿里巴巴(9988)業績造好，股價升15%，報135元，是表現最好的藍籌。

比亞迪(1211)升逾5%，破頂報395.2元，中芯國際(981)漲幅擴大至逾7%，報53.85元，再創歷史新高；華虹半導體(1347)升12%，報41.4元。