恒生指數｜港股AI概念熱炒　恒指升逾650點突破去年10月高位(持續更新)

阿里巴巴(港交所：9988)業績造好，上季經調整純利增加6%，收入增加8%，AI助推阿里雲收入升13%，股價高開逾一成，帶動恒生指數今日(21日)高開逾500點，重上23,000點，成交57.7億元，科指升3.4%，報5,684點。
大市成交逾2000億
【11:30更新】恒生指數在AI概念股帶動下氣勢如虹，最新升逾600點，報23,220點，現時升650點，曾高見23,256點，突破去年10月7日23,241的高位，成交逾2000億。
阿里巴巴(9988)業績造好，股價升15%，報135元，是表現最好的藍籌。
比亞迪(1211)升逾5%，破頂報395.2元，中芯國際(981)漲幅擴大至逾7%，報53.85元，再創歷史新高；華虹半導體(1347)升12%，報41.4元。
金沙中國(1928)逆市跌逾3%，是目前表現最差的藍籌。
半導體股熱炒 中芯升5%創新高
【10:25更新】港股升481點，報23,061點，大市成交1,210億。
半導體股漲勢不止，華虹半導體(1347)漲幅擴大至逾11%，中芯國際(981)漲逾5%，股價創歷史新高。
阿里巴巴冠藍籌 小米升逾3%再創新高
【09:55更新】科技股帶領升市，騰訊(700)升3%，重上500元；阿里巴巴(9988)升近一成，報131.7元，是目前表現最好的藍籌；小米(1810)升3.46%，再創新高，報50.85元，總市值逼近1.3萬億港元。
美團(3690)逆市則跌0.5元，報156.4元。京東(9618)則升2%，報157.2元；百度(9888)升逾1%，報86.9元。
半導體股熱炒，中芯國際(981)升逾3%，報51.8元；華虹半導體(1347)升逾6%，報39.3元。
恒基地產(012)則跌近3%，是目前表現最差的藍籌。
(以上數據僅供參考，股價請以實時市況為準，本文並非作任何投資及買賣建議。)