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財經
2024-06-15 17:00:00

恒生指數｜滙豐私銀：恒指下半年目標19230點　料美國9月起減息

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恒生指數｜滙豐私銀：恒指下半年目標19230點　料美國9月起減息

恒生指數｜滙豐私銀：恒指下半年目標19230點　料美國9月起減息

滙豐環球私人銀行發表2024年下半年投資展望，該行在未來6個月中採取承險投資策略，將現金配置比例設為零，並偏高比重配置環球股票、美國國債和環球投資級別債券。

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滙豐私銀：持續看好美元　料9月起減息

滙豐環球私銀及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國市場仍是該行在環球股票組合中最大的偏高比重配置，同時對亞洲股票保持偏高比重配置。由於受到高實際利率的支持、央行減息步伐不一致，以及地緣政局不明朗帶來的避險需求，滙豐私銀持續看好美元。

她指，該行對今年下半年的投資前景感到樂觀，並繼續專注於將現金投入偏高配置的環球股票和債券市場，並相信債券孳息率已見頂，環球經濟周期亦已見底；又預計聯儲局將於9月減息四分一厘，並在2025年再減息三次，每次四分一厘，同時建議投資者鎖定目前處於近10年高位的債券孳息率。

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恒生指數今年底預測目標為19230點

對於下半年股市展望，該行對日本、印度和南韓的股票持偏高比重配置，認為這些市場可提供亞洲結構性增長的最佳機會；對於香港和中國內地股票則保持中性觀點。范卓雲指，該行對恒生指數今年底預測目標為19,230點，預期中證監5項惠港措施將持續吸引內地南向資金流入港股，有助改善港股流動性不足問題，為被低估的優質股票帶來投資機會。

滙豐環球私銀及財富管理北亞首席投資總監何偉華補充，在最近港股強力反彈之後整固，恒生指數的估值仍然具有吸引力，該行投資策略保持選擇性，偏好中國服務消費和高端製造業中被低估的優質股票，又青睞派發高股息的優質國企股，並繼續關注個別超賣但財政穩健且具競爭力的優質香港發展商和房地產投資信託股票，亦偏好香港的保險、電信和公用事業股，因為這些股票具有增長韌性，並且可以受惠預期的聯儲局減息。

他又預計，中國今年下半年經濟增長將橫行發展，房地產市場仍需要時間消化未售出房屋庫存。

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