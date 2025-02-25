恒生指數｜無懼特朗普關稅憂慮？港股半日跌幅收窄至145點　再重上23000點(持續更新)

美國總統特朗普表示，下月將按計劃向加拿大及墨西哥徵收新關稅。此外，《彭博》報道，美國要求墨西哥向中國進口商品徵收關稅，作為避免美國向墨西哥加徵關稅的條件之一。消息導致中概股隔晚(24日)急挫，納斯達克金龍中國指數跌5.2%，創下10月以來最大跌幅。

恒生指數今(25日)裂口低開625點，報22,716點，成交55.76億，其後買盤湧現，恒指跌幅不斷收窄，中午收報23,196點，跌145點，大市成交1,851億。國指跌0.5%，報8,575點；科指微跌0.3%，報5,787點。