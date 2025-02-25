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財經
2025-02-25 09:50:00

恒生指數｜特朗普關稅戰憂慮重燃　港股低開625點　阿里巴巴瀉近8%領跌(持續更新)

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特普朗關稅戰憂慮重燃，港股低開625點。(資料圖片)

特普朗關稅戰憂慮重燃，港股低開625點。(資料圖片)

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美國總統特朗普表示，下月將按計劃向加拿大及墨西哥徵收新關稅。此外，《彭博》報道，美國要求墨西哥向中國進口商品徵收關稅，作為避免美國向墨西哥加徵關稅的條件之一。消息導致中概股隔晚(24日)普遍下跌，納斯達克金龍中國指數跌5.2%，創下10月以來最大跌幅。恒生指數今(25日)低開625點，報22,716點，成交55.76億；國指跌2.8%，報8379點；恒生科指跌4.3%，報5540點

科股技普跌  小米逆市升

【09:50更新恒指現跌近400點，其中阿里健康(241)及阿里巴巴(9988)分別跌逾6%及近5%，是目前跌幅最大的兩隻藍籌。

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科股技普跌，騰訊(700)跌逾2%，失守500元；美團(3690)、京東(9618)及快手(1024)均跌逾3%；小米周四(27日)發布15 Ultra和SU7 Ultra，股價逆市造好，升0.48%，報51.8元。

半導體股有回吐，中芯(981)跌1%，報54.5元；華虹半導體(1347)跌逾4%，報39.8元。

【09:28更新】嗶哩嗶哩(9626)跌9.4%，阿里巴巴(9988)瀉近8%，同系的阿里健康(241)跌7.5%，騰訊(700)及美團(3690)跌約4%。

最低工資時薪｜2025年5月1日起增至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖）

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