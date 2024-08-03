恒生指數｜特朗普任期內恒指累升近54%　一個行業升逾200%

美國將於今年11月舉行總統大選，近期美國前總統特朗普的勝選概率急升，於民意調查中領先，恒指公司日前發表報告，回顧2017至 2021年間，特朗普任期內的港股表現，其中恒生指數當時累升近 54%，有一個行業表現升幅更高達224%。

恒指公司：港股在特朗普任期內錄得54%升幅

恒指公司報告表示，由特朗普2017年1月20日就任開始，恒指表現其實相當亮眼，先在特朗普任期內首年錄得逾43%的升幅。然而，隨著美國於2018年1月起對中國貨品加徵關稅，導致貿易戰爆發後，投資氣氛受損下港股亦因而下跌。由美國對中國貨品加徵關稅開始到2020年1月雙方簽署第一階段貿易協議期間，恒指錄得逾12%跌幅。

其後，由於新冠疫情爆發，港股進一步下跌，但在寬鬆貨幣政策支持下強勁反彈。大市升勢在拜登勝選後進一步擴大，恒指自當時起至特朗普離任期間，錄得近22%升幅，但值得留意的是當時的升勢亦受惠於疫苗所帶來的疫情完結憧憬。總體而言，恒生綜指在特朗普任內錄得近54%的升幅。