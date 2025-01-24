恒生指數｜特朗普促聯儲局減息　港股半日升逾300點收復2萬關(持續更新)

美國總統特朗普要求聯儲局立即減息，又稱自己比聯儲局主席鮑威爾更懂利率。憧憬聯邦利率有望調整，港股今(24日)高開142點，開報19,842點後，反覆上揚，初段一度升逾400點，高見20,113點，重上兩萬點關口，成交額788億元。科指升133點，報4,649點，國指升140點，報7,303點。