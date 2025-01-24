恒生指數｜特朗普促聯儲局減息　港股半日升逾300點收復2萬關(持續更新)

美國總統特朗普要求聯儲局立即減息，又稱自己比聯儲局主席鮑威爾更懂利率。憧憬聯邦利率有望調整，港股今(24日)高開142點，開報19,842點後，反覆上揚，初段一度升逾400點，高見20,113點，重上兩萬點關口，成交額788億元。科指升133點，報4,649點，國指升140點，報7,303點。
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小米升半成 中芯升逾4%
【12:25更新】恒指半日升356點，報20,057點，成交880億元；科指升2.8%，報4,640點；國指升137點，報7,301點。
舜宇光學(2382)升逾7%，報72.85元，是半日表現最好的藍籌；中芯國際(981)反彈逾4%，重上40元。
小米(1810)升近6%，報36.35元，是第二表現最好的藍籌。
恒隆地產(101)2024年度整體營業溢利跌13%，派未期息0.4港元，股價半日逆市跌近1%，為表現最不好的藍籌。
港交所(388)升2.39%，報300元。
舜宇升逾7%冠藍籌 新世界漲3%
【11:20更新】大市升幅擴至近400點，報20,078點，升377點。科指升2.9%，報4645點。
重磅股普漲，騰訊(700)升近2%，報388.8元；阿里巴巴(9988)升逾1%，報84.2元；美團(3690)升0.2%；京東(9618)升逾1%，報153.8元；小米(1810)升逾5%，報36.35元。
舜宇光學科技(2382)升逾7%，是目前為止表現最好的藍籌；中芯國際(981)反彈逾4%，重上40元。
新世界(017)升近3%，報4.17元。