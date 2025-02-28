恒生指數｜特朗普再出招震散港股　恒指曾急瀉逾500點(持續更新)

美國總統特朗普預告，下周二(3月4日)將對中國商品加徵額外10%的關稅，同日向加拿大、墨西哥徵收25%新關稅。消息令到美股昨晚(27日)回調，納指更挫2.8%或530點。恒生指數今(28日)開市跌102點或0.43%，報23,616點，其後不斷下試，最多跌逾500點。恒指最新報23383點，跌330點，大市成交1,354億元。