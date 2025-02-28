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財經
2025-02-28 10:45:00

恒生指數｜特朗普再出招震散港股　恒指曾急瀉逾500點(持續更新)

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恒生指數。(資料圖片)

恒生指數。(資料圖片)

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美國總統特朗普預告，下周二(34)將對中國商品加徵額外10%的關稅，同日向加拿大、墨西哥徵收25%新關稅。消息令到美股昨晚(27)回調，納指更挫2.8%530點。恒生指數今(28)開市跌102點或0.43%，報23,616點，其後不斷下試，最多跌逾500點。恒指最新報23383點，跌330點，大市成交1,354億元。

小米倒跌1%  新世界今公布業績升逾1%

【10:40更新】重磅股普遍向下，騰訊(700)逾1.7%，報487元；阿里巴巴(9988)跌逾3%，報131元；美團(3690)跌逾2%，京東(9618)跌超1%；百度(9888)跌逾3%，報84.75元。

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小米(1810)昨發布新手機和電動車SU7 Ultra，其中電動車兩小時大訂逾10,000輛，目前股價倒跌1%，報52.6元。

晶片股回吐，中芯(981.HK)跌逾4%，華虹半導體(1347)跌近6%。

新世界(017)今日將公布業績，股價升逾1%，報4.85元。

銀河娛樂(027)逆市升逾3%，是目前表現最好的藍籌；比亞迪電子跌近8%，是跌幅最大的藍籌。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)

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