恒生指數｜港股股災後反彈　半日最多升逾600點收復兩萬關(持續更新)

恒生指數在經歷昨日股災跌逾3,000點後，國家隊表示將全力撐市。美國總統特朗普則威脅再對中國加徵50%關稅，中國商務部則稱中方將奉陪到底。恒指今日(8日)高開反彈329點，重返2萬點以上，報20,157點，成交59億，其後升幅一度擴大，最多升逾600點，恒生指數中午報20,140點，升312點，大市成交2,266億元；國指報7,426點，升164點，科指報4,558點，升156點。