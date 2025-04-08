恒生指數｜港股股災後反彈　半日最多升逾600點收復兩萬關(持續更新)

恒生指數在經歷昨日股災跌逾3,000點後，國家隊表示將全力撐市。美國總統特朗普則威脅再對中國加徵50%關稅，中國商務部則稱中方將奉陪到底。恒指今日(8日)高開反彈329點，重返2萬點以上，報20,157點，成交59億，其後升幅一度擴大，最多升逾600點，恒生指數中午報20,140點，升312點，大市成交2,266億元；國指報7,426點，升164點，科指報4,558點，升156點。
【12:30更新】科技股回升，騰訊(700)及阿里巴巴(9988)均升逾1%；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升逾7%，報136.1元，是半日升幅最大藍籌。
科技股反彈 京東升逾8%冠藍籌
【11:00更新】恒生指數最新報20,104點，升278點，成交1,892億元。
科技股反彈，騰訊(700)升逾1%，報440.6元；阿里巴巴(9988)升逾4%，報102.9元；美團(3690)升逾4%，報140.5元；京東(9618)升逾8%，報137.2，是目前升幅最大的藍籌。
小米(1810)反彈逾2元，報38.45元；比亞迪(1211)反彈5.8元，報321元。
滙豐(005)逆市跌0.5%或0.45元，報73元；友邦(1299)升0.15元，報52.95元。
創科實業(6669)跌3.45%，是目前跌幅最大的藍籌。
【09:30更新】滙豐(005)升逾2%；阿里巴巴(9988)升逾4%。
(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)