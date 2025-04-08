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財經
2025-04-08 11:12:00

恒生指數｜特朗普威脅再加中國關稅50%　港股彈逾200點重上兩萬關(持續更新)

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恒生指數。(資料圖片)

恒生指數。(資料圖片)

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恒生指數在經歷昨日股災跌逾3,000點後，國家隊表示將全力支持股市。儘管美國總統特朗普威脅再對中國加徵50%關稅，中國商務部則稱中方將奉陪到底。恒指今日(8日)高開反彈329點，重返2萬點以上，報20,157點，成交59億；國指報7,387點，升124點；科指上漲3.3%，報4,547點。

科技股反彈   京東升逾8%冠藍籌

【11:00更新】恒生指數最新報20,104點，升278點，成交1,892億元。

科技股反彈，騰訊(700)升逾1%，報440.6元；阿里巴巴(9988)升逾4%，報102.9元；美團(3690)升逾4%，報140.5元；京東(9618)升逾8%，報137.2，是目前升幅最大的藍籌。

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小米(1810)反彈逾2元，報38.45元；比亞迪(1211)反彈5.8元，報321元。

滙豐(005)逆市跌0.5%或0.45元，報73元；友邦(1299)升0.15元，報52.95元。

創科實業(6669)跌3.45%，是目前跌幅最大的藍籌。

【09:30更新】滙豐(005)升逾2%；阿里巴巴(9988)升逾4%。

(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)

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