恒生指數｜特朗普威脅再加中國關稅50%　港股彈逾200點重上兩萬關(持續更新)

恒生指數在經歷昨日股災跌逾3,000點後，國家隊表示將全力支持股市。儘管美國總統特朗普威脅再對中國加徵50%關稅，中國商務部則稱中方將奉陪到底。恒指今日(8日)高開反彈329點，重返2萬點以上，報20,157點，成交59億；國指報7,387點，升124點；科指上漲3.3%，報4,547點。