恒生指數｜特朗普對等關稅震散港股　恒指低開564點失守兩萬三(持續更新)

阿里京東跌逾3%及4% 小米再跌

【09:45更新】騰訊(700)初段跌逾1%，守失500元；美國取消內地和香港小額包裹豁免關稅政策，阿里巴巴(9988)目前跌逾3%，報125元，京東(9618)跌逾4%，報155.2元。

美國在本港時間中午起向進口汽車加25%關稅，小米再跌0.2元或0.45%，報44.3元，連跌4日；比亞迪(1211)跌1.7%或6.4元，報375元。