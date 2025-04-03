熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-04-03 10:00:00

恒生指數｜特朗普對等關稅震散港股　恒指低開564點失守兩萬三(持續更新)

分享：
港交所。(資料圖片)

港交所。(資料圖片)

adblk5

美國總統特朗普宣布徵收對等關稅，向所有貿易伙伴的輸美貨品一律徵收10%關稅，其中針對中國的對等關稅稅率達34%，力度大於市場預期。受特朗普新關稅措施影響，恒生指數今日(3日)裂口低開564點，報22,638點，再度失守23,000點，成交39.8億元；科指跌3.1%，報5,257點。

特朗普宣布對等關稅，當中國進口稅率達34%。(AP)

特朗普宣布對等關稅，當中國進口稅率達34%。(AP)

阿里京東跌逾3%及4%   小米再跌

【09:45更新】騰訊(700)初段跌逾1%，守失500元；美國取消內地和香港小額包裹豁免關稅政策，阿里巴巴(9988)目前跌逾3%，報125元，京東(9618)跌逾4%，報155.2元。

美國在本港時間中午起向進口汽車加25%關稅，小米再跌0.2元或0.45%，報44.3元，連跌4日；比亞迪(1211)跌1.7%或6.4元，報375元。

adblk6

中芯國際(981)逆市升近4%或1.7元，報46.4元，是目前表現最好的藍籌；申洲國際(2313)跌14%，報53元，是表現最差的藍籌。

老鋪黃金(6181)逆市升50元或6.26%，重上800元，報842元。

滙豐(005)跌0.8%或0.7元，報87.35元；友邦(1299)跌0.1元，報60.15元。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)

《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能