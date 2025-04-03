恒生指數｜特朗普對等關稅震散港股　恒指低開564點失守兩萬三(持續更新)

美國總統特朗普宣布徵收對等關稅，向所有貿易伙伴的輸美貨品一律徵收10%關稅，其中針對中國的對等關稅稅率達34%，力度大於市場預期。受特朗普新關稅措施影響，恒生指數今日(3日)裂口低開564點，報22,638點，再度失守23,000點，成交39.8億元；科指跌3.1%，報5,257點。
阿里京東跌逾3%及4% 小米再跌
【09:45更新】騰訊(700)初段跌逾1%，守失500元；美國取消內地和香港小額包裹豁免關稅政策，阿里巴巴(9988)目前跌逾3%，報125元，京東(9618)跌逾4%，報155.2元。
美國在本港時間中午起向進口汽車加25%關稅，小米再跌0.2元或0.45%，報44.3元，連跌4日；比亞迪(1211)跌1.7%或6.4元，報375元。
中芯國際(981)逆市升近4%或1.7元，報46.4元，是目前表現最好的藍籌；申洲國際(2313)跌14%，報53元，是表現最差的藍籌。
老鋪黃金(6181)逆市升50元或6.26%，重上800元，報842元。
滙豐(005)跌0.8%或0.7元，報87.35元；友邦(1299)跌0.1元，報60.15元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)